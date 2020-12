Il rischio ecomafia sui fondi europei del Recovery Fund

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 12 dicembre 2020) L’Europa trova l’accordo sul programma Next Generation EU. Le forze di maggioranza che sostengono il governo Conte 2 litigano su chi dovrà gestire il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel frattempo la criminalità ambientale nel nostro Paese continua a saccheggiare l’ambiente e le bellezze del Belpaese. È questo lo scenario che emerge dal Rapporto2020 di Legambiente. Nel 2019 sono stati accertati 34.648 reati contro l’ambiente, una media di 4 ogni ora (+23% rispetto al 2018). In particolare preoccupa il boom degli illeciti nel ciclo del cemento, al primo posto della graduatoria per tipologia di attività ecocriminali, con ben 11.484 (+74,6% rispetto al 2018), che superano quelli contestati nel ciclo di rifiuti che ammontano a 9.527 (+10,9% rispetto al 2018). La Campania è, come sempre, in testa alle classifiche, con 5.549 reati contro l’ambiente, ...