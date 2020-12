Il ricordo di Altobelli per Paolo Rossi: “E’ il più forte attaccante di tutti i tempi” (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ grande il dolore oggi vedendo il feretro di Paolo Rossi salutare la sua Vicenza. Ed è grande anche la sofferenza dei suoi cari, degli amici di una vita, dei suoi ex compagni di nazionale che oggi non potevano mancare per l’ultimo saluto. E’ un addio pieno di amore, quello che i campioni nel 1982 porgono a Paolo Rossi. tutti concordi sul fatto che Paolo non era solo un compagno ma un amico speciale, una persona unica. Lo ricorda con parole piene d’amore anche Altobelli. “Paolo era il più grande di tutti, oltre che il più forte attaccante di tutti i tempi” ha detto l’ex calciatore. Racconta che si era intuito che Paolo stesse male ma nessuno si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020) E’ grande il dolore oggi vedendo il feretro disalutare la sua Vicenza. Ed è grande anche la sofferenza dei suoi cari, degli amici di una vita, dei suoi ex compagni di nazionale che oggi non potevano mancare per l’ultimo saluto. E’ un addio pieno di amore, quello che i campioni nel 1982 porgono aconcordi sul fatto chenon era solo un compagno ma un amico speciale, una persona unica. Lo ricorda con parole piene d’amore anche. “era il più grande di, oltre che il piùdiha detto l’ex calciatore. Racconta che si era intuito chestesse male ma nessuno si ...

CorkScrew12 : RT @SkySport: Paolo Rossi, il ricordo di Cabrini: 'Non ti lascerò andare' - AndySportNews : RT @SkySport: Paolo Rossi, il ricordo di Cabrini: 'Non ti lascerò andare' - SkySport : Paolo Rossi, il ricordo di Cabrini: 'Non ti lascerò andare' - sportli26181512 : Paolo Rossi, il ricordo di Cabrini: 'Non ti lascerò andare': Il ricordo durante il funerale: 'Non ho perso solo un… - DiReddito : RT @Cris25255507: Ricordo la magica Nazionale del ‘82, senza guardare google: Zoff Gentile Bergomi Altobelli Scirea Oriali Conti Graziani… -

Ultime Notizie dalla rete : ricordo Altobelli Il ricordo di Altobelli e Collovati - Sportmediaset Sport Mediaset Il ricordo di Altobelli per Paolo Rossi: “E’ il più forte attaccante di tutti i tempi”

Tutti concordi sul fatto che Paolo non era solo un compagno ma un amico speciale, una persona unica. Lo ricorda con parole piene d’amore anche Altobelli. “Paolo era il più grande di tutti, oltre che ...

Paolo Rossi e quella "maglia unica: senti che ti spinge un Paese unito"

Prima dei saluti, un anno fa a Trento, Pablito lanciò l’augurio alla Nazionale di oggi di Mancini: 'Ha riacquistato un’identità e ha ricreato entusiasmo: non so se riusciremo a vincere l’Europeo ma, p ...

Tutti concordi sul fatto che Paolo non era solo un compagno ma un amico speciale, una persona unica. Lo ricorda con parole piene d’amore anche Altobelli. “Paolo era il più grande di tutti, oltre che ...Prima dei saluti, un anno fa a Trento, Pablito lanciò l’augurio alla Nazionale di oggi di Mancini: 'Ha riacquistato un’identità e ha ricreato entusiasmo: non so se riusciremo a vincere l’Europeo ma, p ...