Il regalo di Neil Young: il suo catalogo musicale online gratis (Di sabato 12 dicembre 2020) Neil Young ha deciso di offrire al suo pubblico, per le festività natalizie, la possibilità di accedere liberamente al suo intero archivio musicale online fino alla fine dell`anno. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sito Neil Young ha fatto sapere che i fan potranno ascoltare e guardare gratuitamente oltre 50 anni di musica e filmati."Neil Young Archives apre per le festività. Invitando tutte le persone che amano la musica, vi presentiamo oltre mezzo secolo di musica e filmati da ascoltare e guardare gratuitamente", si legge su Neil Young Archives. E ancora: "Intraprendete il vostro viaggio quando avete il tempo di fermarvi e provare emozioni, il tempo di esplorare, sperimentare, sentire e ridere. Questa ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 12 dicembre 2020)ha deciso di offrire al suo pubblico, per le festività natalizie, la possibilità di accedere liberamente al suo intero archiviofino alla fine dell`anno. Attraverso un messaggio pubblicato sul proprio sitoha fatto sapere che i fan potranno ascoltare e guardare gratuitamente oltre 50 anni di musica e filmati."Archives apre per le festività. Invitando tutte le persone che amano la musica, vi presentiamo oltre mezzo secolo di musica e filmati da ascoltare e guardare gratuitamente", si legge suArchives. E ancora: "Intraprendete il vostro viaggio quando avete il tempo di fermarvi e provare emozioni, il tempo di esplorare, sperimentare, sentire e ridere. Questa ...

animarock80 : Il regalo di Neil Young per le festività - CombattenteM : RT @rockolpoprock: Il regalo di Neil Young per le festività - rockolpoprock : Il regalo di Neil Young per le festività -

Ultime Notizie dalla rete : regalo Neil Il regalo di Neil Young per le festività Rockol.it Il regalo di Neil Young: il suo catalogo musicale online gratis

Neil Young ha deciso di offrire al suo pubblico, per le festività natalizie, la possibilità di accedere liberamente al suo intero archivio musicale online fino alla fine dell`anno. Attraverso un messa ...

Il regalo di Neil Young per le festività

12 dic 2020 - Il cantautore canadese offre la possibilità di accedere gratuitamente al suo intero archivio musicale online ...

Neil Young ha deciso di offrire al suo pubblico, per le festività natalizie, la possibilità di accedere liberamente al suo intero archivio musicale online fino alla fine dell`anno. Attraverso un messa ...12 dic 2020 - Il cantautore canadese offre la possibilità di accedere gratuitamente al suo intero archivio musicale online ...