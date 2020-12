Il rapporto Censis parla chiaro: per gli italiani “meglio sudditi che morti” di Covid (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic – Il Censis ha redatto, giorni fa, il 54° rapporto sulla realtà sociale del Paese, e naturalmente stiamo parlando dell’Italia al tempo del Covid-19. Il motto di quest’anno è: meglio sudditi che morti. È lo spirito del tempo. Il rapporto Censis e la “fede cieca” nel governo Questa istantanea della società italiana rappresenta fedelmente il tunnel buio al termine del quale non si intravede nessuna luce. Non per essere ridondanti, ma tutto ciò riporta alla mente 1984 di George Orwell: si è instaurata la fede cieca nella narrazione governativa e nella repressione che lo stesso governo, in totale autonomia dal parlamento, minaccia preventivamente nei confronti di tutti noi ed opera contro chi si rende responsabile delle violazioni. E qui viene ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic – Ilha redatto, giorni fa, il 54°sulla realtà sociale del Paese, e naturalmente stiamondo dell’Italia al tempo del-19. Il motto di quest’anno è: meglioche morti. È lo spirito del tempo. Ile la “fede cieca” nel governo Questa istantanea della società italiana rappresenta fedelmente il tunnel buio al termine del quale non si intravede nessuna luce. Non per essere ridondanti, ma tutto ciò riporta alla mente 1984 di George Orwell: si è instaurata la fede cieca nella narrazione governativa e nella repressione che lo stesso governo, in totale autonomia dalmento, minaccia preventivamente nei confronti di tutti noi ed opera contro chi si rende responsabile delle violazioni. E qui viene ...

