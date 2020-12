Il Presepe di Piazza San Pietro non è neanche politicamente corretto, è solo bruttissimo (video) (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Presepe in Piazza San Pietro, la cui inaugurazione si è svolta venerdì pomeriggio, praticamente non piace a nessuno. L’opera è un dono della città di Castelli (Teramo) centro famoso da secoli per le sue ceramiche. Il Presepe è stato realizzato tra il 1965 e il 1975 dai docenti e alunni dell’Istituto d’arte “F.A. Grue”. Nella sua interezza è composto da 54 grandi statue, tra cui figurano anche un islamico, un rabbino ebreo, un astronauta e persino un boia (in riferimento alla pena di morte) ma solo alcune figure sono esposte a San Pietro. Il Presepe di Piazza San Pietro delude tutti Un’opera moderna che non piace né ai fedeli né ai visitatori che nel periodo delle festività si recano in Piazza San ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) IlinSan, la cui inaugurazione si è svolta venerdì pomeriggio, praticamente non piace a nessuno. L’opera è un dono della città di Castelli (Teramo) centro famoso da secoli per le sue ceramiche. Ilè stato realizzato tra il 1965 e il 1975 dai docenti e alunni dell’Istituto d’arte “F.A. Grue”. Nella sua interezza è composto da 54 grandi statue, tra cui figurano anche un islamico, un rabbino ebreo, un astronauta e persino un boia (in riferimento alla pena di morte) maalcune figure sono esposte a San. IldiSandelude tutti Un’opera moderna che non piace né ai fedeli né ai visitatori che nel periodo delle festività si recano inSan ...

vaticannews_it : #9dicembre A Piazza San Pietro si allestisce il #Presepe in ceramica italiana, dono di Castelli in provincia di… - fabius10scudi : RT @agambella: (Se non vi piace il 'presepe' di piazza S. Pietro di quest'anno, perché continuate con insistenza a far girare quelle immagi… - marco_calvarese : RT @agensir: Natale 2020. In piazza San Pietro il presepe di ceramica di Castelli interroga la storia. Accanto l’albero sloveno https://t.c… - ChiaraLiati : RT @agensir: #Natale 2020. In piazza San Pietro il #presepe di ceramica di Castelli interroga la storia. Accanto l’#albero sloveno di 30 me… - marco_calvarese : RT @agensir: #Natale 2020. In piazza San Pietro il #presepe di ceramica di Castelli interroga la storia. Accanto l’#albero sloveno di 30 me… -