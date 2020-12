Il governo annuncia che il vaccino lo porterà la Befana. Ma i ritardi fanno temere l’ennesima bufala (Di sabato 12 dicembre 2020) Il vaccino? Arriverà il 6 gennaio, con la Befana, annunciano i ministri Speranza e Boccia, ma sono in tanti a temere un pesce “di gennaio”, più che di aprile, alla luce della tante promesse non mantenute in questi mesi. Anche perché, secondo notizie di stampa, l’Italia sarebbe già adesso la fanalina di coda dell’Europa, sia sul fronte delle siringhe che dello stesso vaccino anti-Covid. Il messaggio, però, è tranquillizzante… Speranza e Boccia annunciano il vaccino per il 6 gennaio “Assolutamente sì, possiamo parlare di gennaio con certezza per la distribuzione dei vaccini”, annuncia il ministro Boccia. “E probabilmente anche di tempi più rapidi di quelli che erano stati inizialmente previsti”. “Oggi pomeriggio io e Speranza con Arcuri abbiamo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 dicembre 2020) Il? Arriverà il 6 gennaio, con lano i ministri Speranza e Boccia, ma sono in tanti aun pesce “di gennaio”, più che di aprile, alla luce della tante promesse non mantenute in questi mesi. Anche perché, secondo notizie di stampa, l’Italia sarebbe già adesso la fanalina di coda dell’Europa, sia sul fronte delle siringhe che dello stessoanti-Covid. Il messaggio, però, è tranquillizzante… Speranza e Bocciano ilper il 6 gennaio “Assolutamente sì, possiamo parlare di gennaio con certezza per la distribuzione dei vaccini”,il ministro Boccia. “E probabilmente anche di tempi più rapidi di quelli che erano stati inizialmente previsti”. “Oggi pomeriggio io e Speranza con Arcuri abbiamo ...

