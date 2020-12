Il Giornale | Napoli saluta Diego con un dramma di massa | Vicenza saluta Paolo Rossi con dolore composto 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 12 dicembre 2020) “Nella lunga strada quieta, alberata, ricca di presenze rade, che non è controsenso in tempo di Covid, e che porta al vecchio stadio Menti, pareva fossero tutti lì, distanziati come vuole l’ordine pubblico, in attesa del nero macchinone che trasportava: non avvolti uno sopra l’altro come sarebbe capitato a“. Lo scrive Riccardo Signori su Ilcommentando le immagini della veglia funebre per, a. Oggi, scrive, ci saranno i funerali, alla presenza dei vecchi compagni di squadra di Pablito. “Ingresso solo per inviti. Inviti appunto, non arrembaggio diche disegna un’Italia più folkloristica“. Signori mette in contrapposizione quelle che definisce le due anime del Paese. “Abbiamo visto ...