Il fratello di Paolo Rossi al funerale | fa vibrare il cuore

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tanta emozione aldicon ildel grande attaccante italiano che faildi tutti i presenti.(web source)La morte diha lasciato un vuoto neldella popolazione italiana che si è ritrovata in un momento all’altro senza uno degli eroi dei Mondiali 1982. Oltre che un grande calciatore, si è trattato di un uomo che ha saputo lasciare il segno. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il coronavirus Rispetto a tanti altri atleti infatti sembra essere riuscito a gestire al meglio la fama e quanto ne è seguito da ...

Tg3web : L'ultimo saluto a Paolo Rossi nel duomo di Vicenza. I campioni del Mondiale di Spagna portano il feretro sulle spal… - SkySport : Collovati: 'Paolo Rossi un amico e un fratello' - sa_ambro : RT @Agostin22300292: ERA UN GRAN TIFOSO DELLA JUVE, MA ERA ANCHE UN RAGAZZO SOLARE NONCHE FRATELLO DI CHRISTIAN DELLARATTA,UN AMICO E FONDA… - paulbriz : RT @MariaC08220254: il funerale di Paolo Rossi, i campioni di Spagna 1982 portano la bara. Tardelli, Altobelli, Collovati, Oriali, Antognon… - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAOLO ROSSI - Marangon: 'Ho perso un fratello' -

Ultime Notizie dalla rete : fratello Paolo

La giornata del ricordo di Paolo Rossi si è svolta tra Siena, dove in mattinata il feretro aveva lasciato la camera mortuaria dell'ospedale Le Scotte, e Vicenza dove, dalle 15 alle 21, la camera arden ...Non pensavo ti saresti allontanato così presto, ma che avremmo camminato ancora tanto insieme. Io non ti lascerò mai, ma tu stai vicino a tutti noi, come io starò vicino a Federica e ai tuoi figli. Si ...