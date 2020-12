Il filo rosso su Raidue, ospiti 12 dicembre 2020: Laura Miola, Giovanni Minniti, Gerardo Santoro e Livia Travìa (Di sabato 12 dicembre 2020) Paola Perego torna anche questo sabato con Il filo rosso, in onda oggi, 12 dicembre 2020, alle 14:00 su Raidue, per approfondire quei legami d’affetto che tengono unite le persone, al di là delle distanze, fisiche e temporali. Il programma è un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e darà grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo. Il filo rosso, quarta puntata Nella quarta puntata ampio spazio sarà dedicato alla raccolta fondi di Telethon, in corso in questi giorni. La puntata si aprirà nel ricordo di Fabrizio Frizzi che per la Rai era ed è ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 12 dicembre 2020) Paola Perego torna anche questo sabato con Il, in onda oggi, 12, alle 14:00 su, per approfondire quei legami d’affetto che tengono unite le persone, al di là delle distanze, fisiche e temporali. Il programma è un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e darà grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo. Il, quarta puntata Nella quarta puntata ampio spazio sarà dedicato alla raccolta fondi di Telethon, in corso in questi giorni. La puntata si aprirà nel ricordo di Fabrizio Frizzi che per la Rai era ed è ...

Radio3tweet : Per il suo talento e per l'impertinenza vulnerabile, per il pacifismo e per la sua chitarra inconfondibile. Le mill… - SMSNEWSOFFICIAL : “Il Filo Rosso Speciale Telethon” su Rai2: Paola Perego apre la puntata con il ricordo di Fabrizio Frizzi - 13_maggio : Un filo rosso sangue lega coloro che sono morti a causa di un paese che non è stato in grado di proteggerli… - LorenzoMainieri : Il filo rosso: alle 14:00 su @RaiDue con @peregopaola - MichelePadova16 : @repubblica Renzi e Salvini sono due facce della stessa medaglia e fanno riferimento agli stessi gruppi di potere p… -

Ultime Notizie dalla rete : filo rosso Un filo rosso da 76 anni il Resto del Carlino L'orrore Messo a morte in Iran il giornalista-oppositore Ruhollah Zam

Nell'ottobre del 2019 era rientrato dall'esilio in Francia e gestiva il sito di informazione anti-regime “Amadnews”. Era stato attivo durante le proteste a Teheran fra il 2017 e al 2018 ...

Messo a morte in Iran il giornalista-oppositore Ruhollah Zam

Nell'ottobre del 2019 era rientrato dall'esilio in Francia e gestiva il sito di informazione anti-regime “Amadnews”. Era stato attivo durante le proteste a Teheran fra il 2017 e al 2018 ...

Nell'ottobre del 2019 era rientrato dall'esilio in Francia e gestiva il sito di informazione anti-regime “Amadnews”. Era stato attivo durante le proteste a Teheran fra il 2017 e al 2018 ...Nell'ottobre del 2019 era rientrato dall'esilio in Francia e gestiva il sito di informazione anti-regime “Amadnews”. Era stato attivo durante le proteste a Teheran fra il 2017 e al 2018 ...