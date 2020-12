Il feretro di Paolo Rossi è stato portato a spalla dai campioni del Mundial '82 (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - Il feretro di Paolo Rossi è entrato nel Duomo di Vicenza portato da alcuni ex compagni di quello storico Mundial di Spagna '82. A portare il feretro il figlio Alessandro e anche Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie Sofia Elena e Maria Vittoria. Presente anche il presidente della Federcalcio, Gravina. In chiesa, tra i tanti coperti dalla mascherina, anche Lele Oriali e Dossena. All'interno del Duomo massimo 250 persone a seguito delle misure anti-covid. Le esequie vengono officiate dal monsignor Pierangelo Ruaro delegato del vescovo. Alessandro, il figlio di Paolo Rossi, ha deposto un cuscino di rose bianche sulla bara di legno chiaro del padre scomparso il 9 dicembre scorso a 64 anni a ... Leggi su agi (Di sabato 12 dicembre 2020) AGI - Ildiè entrato nel Duomo di Vicenzada alcuni ex compagni di quello storicodi Spagna '82. A portare ilil figlio Alessandro e anche Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie Sofia Elena e Maria Vittoria. Presente anche il presidente della Federcalcio, Gravina. In chiesa, tra i tanti coperti dalla mascherina, anche Lele Oriali e Dossena. All'interno del Duomo massimo 250 persone a seguito delle misure anti-covid. Le esequie vengono officiate dal monsignor Pierangelo Ruaro delegato del vescovo. Alessandro, il figlio di, ha deposto un cuscino di rose bianche sulla bara di legno chiaro del padre scomparso il 9 dicembre scorso a 64 anni a ...

