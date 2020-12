Il farmaco della discordia tra giudici e medici (Di sabato 12 dicembre 2020) Sì del Consiglio di Stato all'uso dell'idrossiclorochina, il cardiologo Cappucci: salva vite. Ma l'infettivologo Bassetti: le toghe non decidono le cure Leggi su quotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Sì del Consiglio di Stato all'uso dell'idrossiclorochina, il cardiologo Cappucci: salva vite. Ma l'infettivologo Bassetti: le toghe non decidono le cure

