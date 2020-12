Il duo Boldi-De Sica va in vacanza su Marte per risate galattiche

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 12 dicembre 2020) Cinzia Romani Da domani su tutte le piattaforme il nuovo titolo della collaudata coppia comica Per la prima volta arrivano nelle nostre case, a Natale. Promessa di, o minaccia marziana? Tutte e due. Puppa e ripuppa, comunque, come si dicono Christian Dee Massimoafferrandosi per gli zebedei nel telepanettone online Insu. Dal 13 dicembre a nolo su ogni piattaforma possibile da Sky Primafila a Prime Video, Chili, Infinity, Rakuten, YouTube eccetera il tormentone di Neri Parenti, veterano d'un genere che pensavamo morto, almeno nell'era del Covid, si ripresenta invitto. Il canovaccio resta quello collaudato e consueto. Qualche panzetta in più, un po' di doppio mento, i boxer sempre più largotti e «come uscire dal cul de sac senza rimetterci il cul?», tra ...