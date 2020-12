Il drammatico annuncio del ministro Speranza poco fa (Di sabato 12 dicembre 2020) Il ministro della Salute, Roberto Speranza, esprime perplessità sull’ipotesi di consentire gli spostamenti tra comuni a Natale, con una deroga alle regole previste dal decreto che vieta i movimenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre e del primo gennaio. Durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera, Speranza sul tema risponde: “Io resto sulla linea della massima prudenza. A me piacerebbe dire che è tutto finito, purtroppo non è così. Il numero più drammatico è quello dei decessi, non possiamo assuefarci a questo numero. Quindi io sono per rimanere su una linea di grande prudenza e rigore. (Continua..) Noi abbiamo chiesto agli italiani di fare sacrifici anche a Natale, poi ho grande rispetto per il dibattito parlamentare”, afferma riferendosi alla richiesta ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildella Salute, Roberto, esprime perplessità sull’ipotesi di consentire gli spostamenti tra comuni a Natale, con una deroga alle regole previste dal decreto che vieta i movimenti nelle giornate del 25 e del 26 dicembre e del primo gennaio. Durante la registrazione della puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera,sul tema risponde: “Io resto sulla linea della massima prudenza. A me piacerebbe dire che è tutto finito, purtroppo non è così. Il numero piùè quello dei decessi, non possiamo assuefarci a questo numero. Quindi io sono per rimanere su una linea di grande prudenza e rigore. (Continua..) Noi abbiamo chiesto agli italiani di fare sacrifici anche a Natale, poi ho grande rispetto per il dibattito parlamentare”, afferma riferendosi alla richiesta ...

A partire dalle 19 di lunedì 14 dicembre, fino alle 15 di mercoledì 16, la Federazione Italiana Gestori Impianti Carburanti della Campania, così come i colleghi degli impianti di rifornimento delle al ...

CAMPANIA - ANNUNCIO DI SCIOPERO DEI DISTRIBUTORI CARBURANTE

