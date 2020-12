Il dolore di Antonio Cabrini per l’ultimo saluto a Paolo Rossi | “Sarai sempre dentro di me”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 12 dicembre 2020) E’ il giorno dell’addio. Vedere il feretro diche viene accompagnato nel suo ultimo viaggio dai suoi amici fraterni, da quei compagni di squadra con i quali ha alzato la coppa al cielo nel 1982 felici per il mondiale vinto. E quei compagni sono distrutti dalla morte di Pablito. Sapevano chestava male ma non si aspettavano di dovergli dire addio così presto. Ungrandissimo, anche perche ha rilasciato delle brevi dichiarazioni in questo giorno dei funerali di. Nel Duomo di Vicenza, tra le lacrime di tutti i parenti, gli amici e gli ex compagni diha detto: “Ciao, non mi sembra vero che tu non sia più tra ...