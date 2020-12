Il derby di Madrid è del Real: 2-0 contro l’Atletico, Liga bellissima per la lotta al titolo (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è concluso il derby di Madrid, si sono affrontati Real Madrid e Atletico, 2-0 il risultato finale che permette alla squadra di Zinedine Zidane di accorciare dalla vetta delle classifica, guidata proprio dagli uomini di Simeone. I pronostici erano tutti per i Colchoneros, ma il campo ha ribaltato ogni previsione. I Blancos passano in vantaggio dopo appena 15 minuti con un gol di Casemiro. Nella ripresa gli ospiti ci provano, ma non riescono a concretizzare. Al 63? la rete che chiude i conti, autogol del portiere Oblak. Non c’è più tempo per recuperare, finisce 2-0, il Real Madrid sale a quota 23 punti a -3 dalla vetta occupata proprio dalla squadra di Simeone. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 dicembre 2020) Si è concluso ildi, si sono affrontatie Atletico, 2-0 il risultato finale che permette alla squadra di Zinedine Zidane di accorciare dalla vetta delle classifica, guidata proprio dagli uomini di Simeone. I pronostici erano tutti per i Colchoneros, ma il campo ha ribaltato ogni previsione. I Blancos passano in vantaggio dopo appena 15 minuti con un gol di Casemiro. Nella ripresa gli ospiti ci provano, ma non riescono a concretizzare. Al 63? la rete che chiude i conti, autogol del portiere Oblak. Non c’è più tempo per recuperare, finisce 2-0, ilsale a quota 23 punti a -3 dalla vetta occupata proprio dalla squadra di Simeone. L'articolo CalcioWeb.

sportli26181512 : Il Real Madrid blocca la fuga dell’Atletico: Nuovo successo per il ritrovato Real Madrid, che dopo aver chiuso la f… - GoalItalia : MATCH REPORT - Derby di Madrid al Real, la Liga è riaperta [@paocame79] ?? - CalcioWeb : Il derby di Madrid è del @realmadrid - MusticaG : Vittoria nel derby di Madrid per #Zidane. #Ancelotti batte il #Chelsea e si rilancia in classifica. #PremierLeague… - cmdotcom : Il #RealMadrid non sbaglia il derby: 2-0 all’#Atletico, prima sconfitta per #Simeone -