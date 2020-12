“Il controrivoluzionario Zam è stato impiccato”: l’annuncio della tv di stato iraniana (Di sabato 12 dicembre 2020) Fatale gli è stato un canale Telegram, fondato nel 2015 e chiamato ‘Amadnews’ (o anche ‘Sedaiemardom’, traducibile come ‘La Voce del Popolo’). Il giornalista iraniano dissidente Ruollah Zam è stato giustiziato in un carcere del suo Paese nelle prime ore di oggi, sabato 12 dicembre. Dapprima rifugiato in Francia, dove era stato messo sotto protezione L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Fatale gli èun canale Telegram, fondato nel 2015 e chiamato ‘Amadnews’ (o anche ‘Sedaiemardom’, traducibile come ‘La Voce del Popolo’). Il giornalista iraniano dissidente Ruollah Zam ègiustiziato in un carcere del suo Paese nelle prime ore di oggi, sabato 12 dicembre. Dapprima rifugiato in Francia, dove eramesso sotto protezione L'articolo NewNotizie.it.

pinachiarello : #iran Il giornalista iraniano #RoohollanZam, il fondatore e capo del sito e canale controrivoluzionario 'Amnnews',… - verso_il_fronte : @_Giag_ @LeonardoCaciopp Il discorso controrivoluzionario non ricade nella libertà di espressione socialista. - anna80871824 : RT @dani_ela_daveri: @marco_gervasoni Il cristiano è per l'ordine e non per il ribaltamento della verità, quindi controrivoluzionario - - dani_ela_daveri : @marco_gervasoni Il cristiano è per l'ordine e non per il ribaltamento della verità, quindi controrivoluzionario - -

