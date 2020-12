Il cashback resta senza soldi | il bonus diventa “briciole”

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ilpotrebbe risultare un ennesimo flop del Conte 2 ma soprattutto potrebbe trasformarsi in una beffa per gli italiani. Infatti, ci sono pochidisponibili rispetto al successo che sta ottenendo l’iniziativa, e questo porterebbenelle tasche dei consumatori, a sua volta, invogliati dal governo giallorosso a spendere con le carte di credito fino al 31 dicembre proprio per ottenere il famigeratodi 150 euro. In sostanza, è partito male e rischia di arrivare peggio, il. E dire che era stato annunciato in pompa magna dallo stesso premier a reti unificate, snocciolando una serie di numeri e combinazioni da mandare in tilt anche il più ferrato matematico del globo. Ma andiamo ai fatti. E i fatti sono riportati sul decreto del 24 novembre 2020, n.156. Il provvedimento, ...