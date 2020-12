Idee regali di Natale per il 2020 | la nostra selezione beauty per mamma | sorelle e amiche

Leggi su amica

(Di sabato 12 dicembre 2020) O forse no. Perché con le giusteperdida donna accontentaree figlie sarà uno scherzo. Certo, per trovare idiperfetti per ogni donna dellavita sarà necessario improvvisarsi psicologi, personal shopper e anche un po’ spie. Trovare le miglioriregalo per, infatti, necessita di un ottimo spirito di osservazione. Si sa, spesso sono loro stesse a dirci cosa vorrebbero trovare sotto l’albero. Il trucco è ascoltare, memorizzare e agire. O almeno prendere nota. Inutile tentare di indovinare. Idiper lei dedicati a, ...