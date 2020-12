I Santi di Domenica 13 Dicembre 2020

(Di domenica 13 dicembre 2020) IDEL GIORNO, 13da www.ebeati.it Santa LUCIA Vergine e martire – MemoriaSiracusa, III secolo – Siracusa, 13304La vergine e martire Lucia è una delle figure più care alla devozione cristiana. Come ricorda il Messale Romano è una delle sette donne menzionate nel Canone Romano. Vissuta a Siracusa, sarebbe morta martire sotto la persecuzione di Diocleziano (intorno all’anno 304). Gli atti del suo martirio raccontano di torture atroci inflittele dal prefetto Pascasio, che non voleva piegarsi ai segni straordinari che attraverso di lei Dio stava mostrando. Proprio nelle catacombe di Siracusa, le più e…www.ebeati.it/dettaglio/25550 Sant’ EDBURGA DI MINSTER-IN-THANET Badessa† 751www.ebeati.it/dettaglio/98563 Sant’ ODILIA (OTTILIA) DI ...

embrassermoncul : RT @bimbadiziamara: Che poi l’intervista più friccicarella sarà quella di domenica. Già sono pronta a elencare tutti i santi del calendar… - bimbadiziamara : Che poi l’intervista più friccicarella sarà quella di domenica. Già sono pronta a elencare tutti i santi del cale… - scaporrelli : RT @domenicosaretto: #Novena2020. IV Domenica d’Avvento ambrosiano. Ce l’abbiamo il coraggio di chiedere alla Regina di Tutti i Santi di ot… - Liberocip : RT @domenicosaretto: #Novena2020. IV Domenica d’Avvento ambrosiano. Ce l’abbiamo il coraggio di chiedere alla Regina di Tutti i Santi di ot… - EnricoMainardi : RT @domenicosaretto: #Novena2020. IV Domenica d’Avvento ambrosiano. Ce l’abbiamo il coraggio di chiedere alla Regina di Tutti i Santi di ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Santi Domenica

TrevisoToday

La friulana Lara Della Mea (Centro Sportivo Esercito), che era terza dopo la prima manche, ha risalito due posizioni andando a vincere nel tempo totale di 1’,26”,94/100, con 37/100 di vantaggio sulla ...Dalle 10 di domenica 13 dicembre fino alle 19 è in programma su Facebook una “maratona” per raccogliere i fondi per mettere in mare la nuova nave umanitaria di ResQ-People Saving People ...