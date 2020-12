I runner tentano colpo alle spoglie di Dante… ma è solo un romanzo

Leggi su dire

(Di sabato 12 dicembre 2020) BOLOGNA – Tentare di rubare le spoglie di Dante custodite gelosamente nel sepolcro di Ravenna approfittando della Maratona, gara che monopolizza l’attenzione della citta’ e che per qualche ora la ‘blocca’. E’ l’obiettivo dei personaggi di ‘Di corsa‘, romanzo di Andrea Bassi e Andrea Panzavolta, autori del libro da qualche settimana disponibile in libreria e anche online sullo store della casa editrice Ponte Vecchio di Cesena. “Si puo’ raccontare come le persone si avvicinano alla corsa e con quali sentimenti vivono questo sport senza per forza redigere un manuale tecnico o illustrare le biografie dei campioni?”, si sono chiesti gli autori che hanno romanzato alcuni aneddotti di vita vera, riuscendo ad unire il Sommo Poeta alla passione per la corsa. La struttura del romanzo si sviluppa attorno ad una vicenda, “in qualche modo noir, che con trovate originali ruota attorno alle spoglie di Dante Alighieri e che ha come punto di arrivo lo svolgimento della Maratona di Ravenna, evento cui partecipano tutti i protagonisti e dove le loro storie, apparentemente distanti, vengono ad intrecciarsi in modo inaspettato”, spiega Panzavolta.