I nuovi casi positivi in Italia (Di sabato 12 dicembre 2020) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio dei nuovi casi positivi di coronavirus registratisi sabato 12 dicembre 2020. Coronavirus, bilancio del 12 dicembre: 19.903 casi e 649 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 12 dicembre 2020) Le autorità competenti hanno diramato il bilancio deidi coronavirus registratisi sabato 12 dicembre 2020. Coronavirus, bilancio del 12 dicembre: 19.903e 649 morti in più su Notizie.it.

SkyTG24 : Covid, i dati della cabina di regia. Brusaferro: 'Numero nuovi casi ancora significativo' - RegioneER : Covid, oggi in Emilia-Romagna 1.807 nuovi positivi, di cui 896 sintomatici. 1.807 i guariti, 82 i decessi. Calano i… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 13.720 nuovi casi e 528 morti #coronavirus - infoitsalute : Modena, Coronavirus: 392 nuovi positivi e sette decessi. In Emilia Romagna 1807 casi in più è 82 morti - clikservernet : Coronavirus, 19.903 nuovi contagi con 196.439 test: un quarto dei casi in Veneto. Morti in 649 -