I Marcondiro tornano con il singolo “Le fate”

Leggi su corrierenazionale

(Di sabato 12 dicembre 2020) : il brano fuori per l’etichetta Parodoi e in distribuzione Artist First Torna negli store digitalicon ilLE FATE, per l’etichetta Parodoi e in distribuzione Artist First. LE FATE è una visione delicata e romantica di un tema ancestrale come quello della prostituzione, e arriva delicato come una carezza. Il brano è anche un omaggio al grande cinema italiano, ispirato dall’omonimo… L'articolo Corriere Nazionale.