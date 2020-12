I funerali di Paolo Rossi a Vicenza | l' ultimo saluto a Pablito FOTO

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 12 dicembre 2020) Lutto cittadino nella provincia veneta in cui è iniziata la carriera del campione del mondo dei Mondiali del 1982. Presenti alle esequie in Duomo, numerosi ex compagni, familiari e amici. Cabrini: "Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me"