I camionisti lavorano in condizioni accettabili? Questa ' carta europea' aiuterà a scoprirlo

Ultime Notizie dalla rete : camionisti lavorano

Zazoom Blog

Genova – Una manifestazione di protesta davanti agli uffici di Autostrade per l’Italia per manifestare il disappunto per la gestione dell’emergenza neve della scorsa settimana e per aver accusato i tr ...ROMA - “ Ripristinare in tutte le giornate festive di dicembre, compresi i giorni di Natale e Santo Stefano, i divieti di circolazione dei mezzi pesanti, indipendentemente se adibiti a trasporto nazio ...