I BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 come Artista Dell’Anno (Di sabato 12 dicembre 2020) I BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 (TMA) e si aggiudicano il premio di Artista Dell’Anno. La cerimonia è stata seguita in tutto il mondo a partire dal red carpet fino alle esibizioni dal vivo. I TMA sono una manifestazione dedicata interamente al k-pop, il fenomeno mainstream che ha letteralmente conquistato il mondo con artisti della Corea del Sud. I BTS hanno portato a casa il premio Artista Dell’Anno per la terza volta consecutiva e si sono contesi la vittoria con gli Stray Kids, The Boyz e tanti altri artisti k-pop. Non solo: a questo giro i BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 anche nelle categorie Worldwide Icon Award insieme a ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) I BTSi The(TMA) e si aggiudicano il premio di. La cerimonia è stata seguita in tutto il mondo a partire dal red carpet fino alle esibizioni dal vivo. I TMA sono una manifestazione dedicata interamente al k-pop, il fenomeno mainstream che ha letteralmente conquistato il mondo con artisti della Corea del Sud. I BTS hanno portato a casa il premioper la terza volta consecutiva e si sono contesi la vittoria con gli Stray Kids, The Boyz e tanti altri artisti k-pop. Non solo: a questo giro i BTSi Theanche nelle categorie Worldwide Icon Award insieme a ...

nostaIgicsouI : che palle, mi sposto un attimo per mangiare e i bts vincono un'altro premio - luigina_chris98 : Bts e seventeen che vincono worldwide icon cosa buona e giusta ultimo i gruppi migliori che ci siamo - WAPlashh : Tanto si sa che il popular artist ai Golden disc award lo vincono di nuovo i bts, mi spiace anche votare perchè tan… - Hwas_Aurora : Rega sono felice per i bts ma basta devono togliere dynamite dai music shows, è la 27sima volta che vincono. Gli sc… - Babs111264 : RT @Maria_TAELand: 08/12/2019 I @BTS_twt vincono il Group of the Year Award 2019 al Variety's Hitmakers....non sembra vero che sia già pass… -

Ultime Notizie dalla rete : BTS vincono I BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 come Artista Dell'Anno OptiMagazine Joe Biden e Kamala Harris: il Time li elegge persone dell’anno 2020. A Black Lives Matter il titolo di ‘guardiani’

Gli altri riconoscimenti, quest’anno, sono andati a LeBron James come atleta dell’anno e alla band sudcoreana Bts, entertainer del 2020. Nel 2019 aveva vinto Greta Thunberg. Con Joe Biden e Kamala Har ...

Usa, Time incorona Biden e Harris “persone dell’anno”

Primo riconoscimento mai assegnato dal magazine a un presidente eletto e a un suo vice. Il riconoscimento è stato per anni chiamato «uomo» o «donna» dell'anno e dal 1999 diventato «persona dell'anno».

Gli altri riconoscimenti, quest’anno, sono andati a LeBron James come atleta dell’anno e alla band sudcoreana Bts, entertainer del 2020. Nel 2019 aveva vinto Greta Thunberg. Con Joe Biden e Kamala Har ...Primo riconoscimento mai assegnato dal magazine a un presidente eletto e a un suo vice. Il riconoscimento è stato per anni chiamato «uomo» o «donna» dell'anno e dal 1999 diventato «persona dell'anno».