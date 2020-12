I 10 migliori film di Jennifer Connelly

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ecco quali sono idi: da Blood Diamond a Labyrinth e C'era una volta in America, festeggiamo così i 50 anni dell'attrice americana. Una lunga treccia nera, occhi verdi, penetranti e discoli. Così apparve al grande pubblico, nel 1984, quando fu chiamata ad interpretare la giovanissima Deborah, il grande amore impossibile di Noodles in C'era una Volta in America di Sergio Leone. Fin dall'infanzia era stata una baby modella molto richiesta, diventando protagonista di molti spot pubblicitari, apparendo in un videoclip dei Duran Duran, per poi fare il suo debutto d'attrice nella serie tv Il brivido dell'imprevisto. Ma fu con la partecipazione al capolavoro di Sergio Leone, chepose le basi per una carriera che oggi, ...