Hockey pista, Serie A1: Valdagno espugna Lodi! Forte dei Marmi e Bassano pareggiano (Di domenica 13 dicembre 2020) Fuoco e fiamme nel sabato sera della Serie A1 di Hockey pista, con tutte le squadre contemporaneamente in campo in questo undicesimo turno della stagione regolare 2020/2021. Andiamo a vedere quali sono stati i risultati che sono maturati nei vari palazzetti d’Italia. A firmare il colpaccio di questo 12 dicembre è stato sicuramente il Valdagno, che si è imposto in rimonta per 4-7 in casa del Lodi venendo trascinato da un De Oro autore di una tripletta. I veneti così in classifica si sono proiettati al secondo posto superando proprio i lombardi e approfittando del pareggio sia nel match Forte dei Marmi-Bassano, con versiliesi e vicentini inchiodatisi sul 3-3, sia in quello fra Montebello e Sarzana, con i liguri capoclassifica fermati sul 4-4, dai rivali di giornata. Tre ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Fuoco e fiamme nel sabato sera dellaA1 di, con tutte le squadre contemporaneamente in campo in questo undicesimo turno della stagione regolare 2020/2021. Andiamo a vedere quali sono stati i risultati che sono maturati nei vari palazzetti d’Italia. A firmare il colpaccio di questo 12 dicembre è stato sicuramente il, che si è imposto in rimonta per 4-7 in casa del Lodi venendo trascinato da un De Oro autore di una tripletta. I veneti così in classifica si sono proiettati al secondo posto superando proprio i lombardi e approfittando del pareggio sia nel matchdei, con versiliesi e vicentini inchiodatisi sul 3-3, sia in quello fra Montebello e Sarzana, con i liguri capoclassifica fermati sul 4-4, dai rivali di giornata. Tre ...

Questo sabato con, in pista, solo squadre italiane, richiama alla memoria anni passati, anni in cui le sfide tra Bolzano, Asiago, Renon e Milano, decidevano il campionato, gli anni in […] ...

Il Lugano dovrà aspettare ancora

Il Lugano dovrà ancora attendere per riassaporare il gusto dell'hockey giocato. Già fermi questo weekend a causa delle molte positività riscontrare sino a fine novembre, i bianconeri non potranno scen ...

