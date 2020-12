Hockey pista, Europei 2021: la Francia ha rinunciato all’organizzazione dell’evento (Di sabato 12 dicembre 2020) Il mondo continentale dell’Hockey pista deve fermarsi un attimo a riflettere. La Federazione Francese Roller e Skateboard (FFRS) ha infatti annunciato di voler rinunciare all’organizzazione degli Europei 2021, che si sarebbero dovuti tenere nel mese di luglio a La Roche sur Yon, località che nel recente passato ha ospitato anche i Mondiali (2015). Le incertezze economiche e logistiche del momento attuale l’hanno fatta da padrone costringendo l’organo transalpino a prendere questa decisione. Di seguito il comunicato pubblicato dalla FISR, nel quale si spiega come si andrà avanti ora per cercare una nuova sede organizzativa per l’evento: La Federazione Francese Roller e Skateboard (FFRS) ha rinunciato in data odierna all’organizzazione dei Campionati ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020) Il mondo continentale dell’deve fermarsi un attimo a riflettere. La Federazione Francese Roller e Skateboard (FFRS) ha infatti annunciato di voler rinunciaredegli, che si sarebbero dovuti tenere nel mese di luglio a La Roche sur Yon, località che nel recente passato ha ospitato anche i Mondiali (2015). Le incertezze economiche e logistiche del momento attuale l’hanno fatta da padrone costringendo l’organo transalpino a prendere questa decisione. Di seguito il comunicato pubblicato dalla FISR, nel quale si spiega come si andrà avanti ora per cercare una nuova sede organizzativa per l’evento: La Federazione Francese Roller e Skateboard (FFRS) hain data odiernadei Campionati ...

mass10live : Gs Hockey #Pordenone in pista oggi alle 21 a #Modena: nell'8° turno di A2, Valverde recupera Dalla Giustina, ma dev… - marcofantasiatw : Errata corrige e aggiornamento: la federazione francese ha rinunciato all'organizzazione degli EUROPEI di hockey pi… - GrossetoSport : New post (Hockey, Galileo Follonica torna in pista contro il Correggio) has been published on GrossetoSport -… - pippolimpionico : @LucaGattuso Questa passione per l’ hockey pista (più marginale della mia vela) era sempre motivo di dileggio! Ma l… - zazoomblog : Hockey su pista Serie A1 2020: colpaccio Trissino Valdagno sconfitto 5-2 nel posticipo - #Hockey #pista #Serie #20… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Hockey pista, Serie A1: programma, orari, tv e streaming dell’undicesima giornata OA Sport Il Lugano dovrà aspettare ancora

Il Lugano dovrà ancora attendere per riassaporare il gusto dell'hockey giocato. Già fermi questo weekend a causa delle molte positività riscontrare sino a fine novembre, i bianconeri non potranno scen ...

Il Castiglione ospita al Casa Mora il Prato 54

Altro match sulla carta abbordabile per il Blue Factor Castiglione nel campionato di A2 di hockey su pista. La squadra di Biancucci stasera alle 19 affronta infatti il Prato 54 sulla pista del Casa Mo ...

Il Lugano dovrà ancora attendere per riassaporare il gusto dell'hockey giocato. Già fermi questo weekend a causa delle molte positività riscontrare sino a fine novembre, i bianconeri non potranno scen ...Altro match sulla carta abbordabile per il Blue Factor Castiglione nel campionato di A2 di hockey su pista. La squadra di Biancucci stasera alle 19 affronta infatti il Prato 54 sulla pista del Casa Mo ...