Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano cade in casa contro Vienna, decisivi i rigori (Di sabato 12 dicembre 2020) Vienna si conferma la bestia nera di Bolzano nella ventitreesima giornata di ICE Hockey League 2020-2021. Gli austriaci, dopo essersi imposti per 3-2 in casa esattamente una settimana fa, riescono nel bis passando sul campo dei Foxes ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli altoatesini rimangono comunque soli in vetta alla classifica con 41 punti, a +4 sul Fehervar (che ha però ben cinque partite in più) e a +5 sulla stessa Vienna (che ha giocato un match in più). La sfida è equilibrata come da previsione. Gli ospiti trovano il vantaggio al minuto 8 con Nissner, che sfrutta al meglio una situazione di powerplay e concretizza l’assistenza di Campbell e Wukovits. La reazione di Bolzano arriva ad inizio secondo ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)si conferma la bestia nera dinella ventitreesima giornata di ICE. Gli austriaci, dopo essersi imposti per 3-2 inesattamente una settimana fa, riescono nel bis passando sul campo dei Foxes aidopo il 2-2 dei tempi regolamentari. Gli altoatesini rimangono comunque soli in vetta alla classifica con 41 punti, a +4 sul Fehervar (che ha però ben cinque partite in più) e a +5 sulla stessa(che ha giocato un match in più). La sfida è equilibrata come da previsione. Gli ospiti trovano il vantaggio al minuto 8 con Nissner, che sfrutta al meglio una situazione di powerplay e concretizza l’assistenza di Campbell e Wukovits. La reazione diarriva ad inizio secondo ...

OA_Sport : Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano cade in casa contro Vienna, decisivi i rigori - OA_Sport : #Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: #Bolzano si sbarazza di Linz e si conferma capolista #IHL - luscifah : La squadra americana di hockey su ghiaccio vince la finale contro l’Unione Sovietica ai Giochi Olimpici Invernali d… - ICerolini : @trescogli @RobertoRedSox Che poi lo Zamboni è la macchina per levigare il ghiaccio nelle piste da Hockey nei fumetti di Linus ?? - FaziEditore : RT @mariadicuonzo1: Tra poco è Natale Guardai l’orologio: il #diecidicembre Trofast correva dietro ai fiocchi per catturarli, l’infanzia e… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano si sbarazza di Linz e si conferma capolista OA Sport Vienna, bestia (giallo)nera per il Bolzano

Ancora una sconfitta per il Bolzano contro i Vienna Capitals; questa volta i gialloneri viennesi si sono imposti per 2-3 ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentari si […] ...

Rinviata HCL-Friborgo del 15.12

La partita prevista il 15 dicembre contro il Friborgo è infatti stata rinviata dalla Lega su raccomandazione della Commissione medica di Swiss Ice Hockey. A rendere necessaria questa decisione sono st ...

Ancora una sconfitta per il Bolzano contro i Vienna Capitals; questa volta i gialloneri viennesi si sono imposti per 2-3 ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentari si […] ...La partita prevista il 15 dicembre contro il Friborgo è infatti stata rinviata dalla Lega su raccomandazione della Commissione medica di Swiss Ice Hockey. A rendere necessaria questa decisione sono st ...