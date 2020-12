Hockey ghiaccio, Alps League 2020-2021: vittorie larghe per Val Pusteria e Renon, Asiago batte Fassa ai supplementari (Di domenica 13 dicembre 2020) Sabato di derby nell’Alps Hockey League 2020-2021. Si registrano le roboanti vittorie interne di Ritten e Val Pusteria rispettivamente contro Vipiteno e Gherdeina, mentre Asiago espugna Fassa ai supplementari. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria con annesso sorpasso in classifica per i Rittner Buam, che piegano Vipiteno con il punteggio di 6-3 e infliggono un ulteriore colpo alla crisi nera dei Broncos, per i quali è addirittura il settimo ko di fila. I padroni di casa partono con il piede giusto e, sfruttando al meglio due situazioni di powerplay, colpiscono con Quinz (11?) e Kostner (12?). Gli attacchi sono nettamente più incisivi delle difese e arrivano altre quattro reti in altrettanti minuti: Mantiner ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Sabato di derby nell’. Si registrano le roboantiinterne di Ritten e Valrispettivamente contro Vipiteno e Gherdeina, mentreespugnaai. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Vittoria con annesso sorpasso in classifica per i Rittner Buam, che piegano Vipiteno con il punteggio di 6-3 e infliggono un ulteriore colpo alla crisi nera dei Broncos, per i quali è addirittura il settimo ko di fila. I padroni di casa partono con il piede giusto e, sfruttando al meglio due situazioni di powerplay, colpiscono con Quinz (11?) e Kostner (12?). Gli attacchi sono nettamente più incisivi delle difese e arrivano altre quattro reti in altrettanti minuti: Mantiner ...

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Hockey ghiaccio, ICE League 2020-2021: Bolzano cade in casa contro Vienna, decisivi i rigori OA Sport Il derby col Gherdëina, lo stravince il Val Pusteria.

Un bel Val Pusteria, stende un Gherdëina un po’ troppo dimesso. I Lupi ai quali la vittoria esterna di Lubiana ha, probabilmente, dato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, infilano […] ...

Vienna, bestia (giallo)nera per il Bolzano

Ancora una sconfitta per il Bolzano contro i Vienna Capitals; questa volta i gialloneri viennesi si sono imposti per 2-3 ai tiri di rigore, dopo che i tempi regolamentari si […] ...

Un bel Val Pusteria, stende un Gherdëina un po' troppo dimesso. I Lupi ai quali la vittoria esterna di Lubiana ha, probabilmente, dato una maggiore consapevolezza dei propri mezzi, infilano […] ...