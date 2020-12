Ho letto ‘Bugiardi senza gloria’ | corruzione e falsità messe a nudo nel nuovo libro di Travaglio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Ho ripreso in mano i volumi di Fortebraccio che raccolgono i corsivi pubblicati dalla fine degli anni Sessanta fino all’Ottantatré su l’Unità; una miniera di dettagli, ironie, informazioni che utilizzo spesso, leggendoli al presente, per descrivere scelte, opportunismi e ambiguità di protagonisti del nostro tempo. Fortebraccio come guida, perché il suo sguardo coglie caratteristiche comuni, allora come oggi, di molti politici italiani. Leggendo questi corsivi, tuttavia, non è solo la lucida intelligenza di Mario Melloni a saltare agli occhi: emerge, è questo il punto, volume dopo volume, il quadro di un’epoca, letta attraverso la lente particolare dell’ironia, che, mentre dissacra, coglie lo spirito del tempo, e lo mette a, al di là delle ricostruzioni ufficiali. L’ironia svela. E mostra ciò che negli anni di Fortebraccio all’Unità i giornali dei potenti ...