Ho guardato Andrea Orlando nel salotto di Lilli Gruber. E ho ricavato due deduzioni (Di sabato 12 dicembre 2020) Questa settimana abbiamo assistito all’inconsueto spettacolo dell’allestimento nel salotto di Lilli Gruber di un vero e proprio acquario. In cui – dopo Maria Elena Boschi – ora anche Andrea Orlando si è calato perfettamente nella parte del pesce in barile. Guardando attentamente l’espressione melliflua di questo ex funzionario del Partito Comunista di Spezia si possono ricavare due deduzioni, una d’ordine generale e l’altra di tipo congiunturale: la prima è la conferma della provenienza dalla città italiana dove meglio e più intensamente si coltiva la sindrome cospirativa, la congiura celata sotto le coltri delle banalità, antropologicamente confermata dalla sua antica sodale e concittadina Raffaella Paita. Più legata all’attualità, la certificazione che gli scriteriati attacchi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Questa settimana abbiamo assistito all’inconsueto spettacolo dell’allestimento neldidi un vero e proprio acquario. In cui – dopo Maria Elena Boschi – ora anchesi è calato perfettamente nella parte del pesce in barile. Guardando attentamente l’espressione melliflua di questo ex funzionario del Partito Comunista di Spezia si possono ricavare due, una d’ordine generale e l’altra di tipo congiunturale: la prima è la conferma della provenienza dalla città italiana dove meglio e più intensamente si coltiva la sindrome cospirativa, la congiura celata sotto le coltri delle banalità, antropologicamente confermata dalla sua antica sodale e concittadina Raffaella Paita. Più legata all’attualità, la certificazione che gli scriteriati attacchi ...

