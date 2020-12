Highlights e gol Real Madrid-Atletico Madrid 2-0: Liga 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Il VIDEO delle azioni salienti di Real Madrid-Atletico Madrid, derby valido per la tredicesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Le reti di Casemiro e Carvajal hanno mandato al tappeto un Atleti irriconoscibile, rispettivamente durante il primo e il secondo tempo. La ‘banda’ di Simeone non ha retto l’onda d’urto espressa dai Blancos, in giornata di grazia. Di seguito gli Highlights della stracittadina. PRIMO GOL – CASEMIRO SECONDO GOL – CARVAJAL SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildelle azioni salienti di, derby valido per la tredicesima giornata dellaspagnola. Le reti di Casemiro e Carvajal hanno mandato al tappeto un Atleti irriconoscibile, rispettivamente durante il primo e il secondo tempo. La ‘banda’ di Simeone non ha retto l’onda d’urto espressa dai Blancos, in giornata di grazia. Di seguito glidella stracittadina. PRIMO GOL – CASEMIRO SECONDO GOL – CARVAJAL SportFace.

