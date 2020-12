Highlights e gol Everton-Chelsea 1-0, Premier League 2020/2021 (VIDEO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Gli Highlights e i gol di Everton-Chelsea 1-0, match valevole per la dodicesima giornata della Premier League 2020/2021. A Goodison Park la sfida tra Carlo Ancelotti e Frank Lampard termina in favore del primo, ma i Blues possono recriminare per aver colpito ben tre pali nel corso del match di cui due con Mount. A decidere la sfida è il rigore trasformato da Sigurdsson al 22? e causato da un’uscita folle del portiere ospite Mendy. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Glie i gol di1-0, match valevole per la dodicesima giornata della. A Goodison Park la sfida tra Carlo Ancelotti e Frank Lampard termina in favore del primo, ma i Blues possono recriminare per aver colpito ben tre pali nel corso del match di cui due con Mount. A decidere la sfida è il rigore trasformato da Sigurdsson al 22? e causato da un’uscita folle del portiere ospite Mendy. SportFace.

