Gravina | “Salary Cap? Fifa e Uefa stanno studiando come agire…”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 12 dicembre 2020) Intervistato da Il Sole 24 Ore, il presidente della FIGC Gabrieleha fatto il punto sul momento delicato del nostro sistema calcistico a livello economico anche a causa della pandemia di Covid-19 considerando il discorso relativo alla riduzione degli stipendi dei calciatori.: "studiano soluzione"tion id="attachment 936421" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/tion"Aiuti dal Governo? Per ogni euro assegnato al calcio, il calcio ne restituisce 16 alle casse pubbliche. Nell’ultimo decennio abbiamo ricevuto contributi dal CONI per circa 800 milioni e versato allo Stato oltre 12 miliardi", ha spiegato. "Non chiediamo indennizzi a fondo perduto, ma pari dignità con altri settori industriali".Tema ...