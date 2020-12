“Grandi grazie a te” Funerali Paolo Rossi | la foto commovente che è già storia

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 12 dicembre 2020) “”. I tifosi fuori dal duomo di Vicenza hanno accolto l’arrivo del feretro di, per tutti ‘Pablito’, l’eroe dei mondiali di calcio vinti dall’Italia nel 1982.segnò sei gol e fu il campione che trascinò al successo l’Italia allenata da Enzo Bearzot. Un campione riconosciuto da tutti, un uomo che è diventato il simbolo non solo della Nazionale, ma anche dell’Italia intera che si unì in un enorme abbraccio per gli azzurri campioni del mondo.è morto a 64 anni, sconfitto da un male incurabile. Pablito ha lasciato un vuoto enorme negli ex compagni con i quali ha condiviso pagine storiche e in tutte le persone che sono cresciute con il mito di quella Nazionale. Già ieri, venerdì 11 dicembre, in migliaia si sono riversati allo stadio ...