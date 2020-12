Grande Fratello Vip, chi è stato eliminato? Fan senza parole (Di sabato 12 dicembre 2020) Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis o Selvaggia Roma chi è stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip? Rimarrete sorpresi. Grande Fratello Vip 5Una puntata davvero con i fiocchi quella andata in onda ieri sera su Canale 5, tre nuovi ingressi hanno riempito la casa del Grande Fratello Vip 5: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini c’era decisamente bisogno di avere persone nuove nella casa, pronte a portare nuova energia e nuove dinamiche all’interno del gioco. Già gli ingressi di Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio hanno smosso le acque, vedremo come si riusciranno ad inserire nel reality i tre nuovi volti. LEGGI ANCHE>>>GF Vip cambia ... Leggi su chenews (Di sabato 12 dicembre 2020) Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Giacomo Urtis o Selvaggia Roma chi èdalla casa delVip? Rimarrete sorpresi.Vip 5Una puntata davvero con i fiocchi quella andata in onda ieri sera su Canale 5, tre nuovi ingressi hanno riempito la casa delVip 5: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini. Dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini c’era decisamente bisogno di avere persone nuove nella casa, pronte a portare nuova energia e nuove dinamiche all’interno del gioco. Già gli ingressi di Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio hanno smosso le acque, vedremo come si riusciranno ad inserire nel reality i tre nuovi volti. LEGGI ANCHE>>>GF Vip cambia ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - savssh : RT @SlRIVSBL4CK: io per una buona causa: l'aereo per tommaso zorzi al grande fratello: - peopleyoongiii : RT @SlRIVSBL4CK: io per una buona causa: l'aereo per tommaso zorzi al grande fratello: -