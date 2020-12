Grande Fratello Vip 5, Francesco Oppini: "Perchè ho abbandonato la Casa quella sera" (Di sabato 12 dicembre 2020) Francesco Oppini ha raccontato a Casa Chi il suo percorso all'interno della Casa di Cinecittà e il motivo per cui ha abbandonato il Grande Fratello Vip 5. La puntata di ieri di Casa Chi ha avuto come ospite Francesco Oppini, che ha raccontato il suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip 5 spiegando perché ha deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà. Francesco Oppini è stato uno dei due concorrenti a lasciare Il Grande Fratello Vip 5 dopo la decisione di Mediaset di prolungare il programma fino a febbraio. Il figlio di Alba Parietti è uscito venerdì 4 dicembre dalla Casa e ieri ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 dicembre 2020)ha raccontato aChi il suo percorso all'interno delladi Cinecittà e il motivo per cui hailVip 5. La puntata di ieri diChi ha avuto come ospite, che ha raccontato il suo percorso all'interno delVip 5 spiegando perché ha deciso di abbandonare ladi Cinecittà.è stato uno dei due concorrenti a lasciare IlVip 5 dopo la decisione di Mediaset di prolungare il programma fino a febbraio. Il figlio di Alba Parietti è uscito venerdì 4 dicembre dallae ieri ...

trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - vladiluxuria : @matteorenzi per screditare @GiuseppeConteIT tira in ballo Casalino che telefona alle redazioni dei giornali dicend… - tempoweb : #GrandeFratelloVip ad alta tensione: fuori #selvaggia Roma E la neo inquilina #sonialorenzini sbraita contro… - HeyItsAleDn91 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “Maria Teresa, per me sei il pilastro del mio grande fratello e nessuno prenderà mai il tuo posto” #GFVIP… -