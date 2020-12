GP Abu Dhabi qualifiche, Vettel: 'Il mio ultimo GP in Ferrari? Domani sarà dolorosa, ma speciale' (Di sabato 12 dicembre 2020) Da una parte parlare di risultati ha anche poco senso, al termine di un anno del genere. Dall'altra però Sebastian Vettel avrebbe voluto vivere una qualifica migliore nel suo ultimo sabato con la ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020) Da una parte parlare di risultati ha anche poco senso, al termine di un anno del genere. Dall'altra però Sebastianavrebbe voluto vivere una qualifica migliore nel suosabato con la ...

SkySportF1 : ? SUPER MAX VERSTAPPEN IN POLE POSITION (?? #Q3) ? Mercedes beffate, Norris in seconda fila! I risultati ?… - SkySportF1 : ?? SUPER MAX davanti a tutti ad Abu Dhabi (?? #FP3) Renault prima inseguitrice, Mercedes fuori dalla top-5 I risultat… - SkySportF1 : #Leclerc: 'Sarà dura, ma credo nell'impresa ad Abu Dhabi' #AbuDhabiGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - zazoomblog : Qualifiche Gp Abu Dhabi: Verstappen conquista la pole - #Qualifiche #Dhabi: #Verstappen - infoitsport : LIVE F1, GP Abu Dhabi in DIRETTA: Red Bull devastante in FP3, Ferrari fuori dalla top10. Qualifiche dalle 14.00 -