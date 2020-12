GP Abu Dhabi qualifiche: Verstappen, che pole! Mercedes battute, Leclerc 9° ma penalizzato (Di sabato 12 dicembre 2020) E' stata di un super Max Verstappen l'ultima pole position dell'anno. Grandioso il giro dell'olandese che è riuscito a mettersi dietro le due Mercedes di Bottas ed Hamilton, mentre le Ferrari hanno ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 12 dicembre 2020) E' stata di un super Maxl'ultima pole position dell'anno. Grandioso il giro dell'olandese che è riuscito a mettersi dietro le duedi Bottas ed Hamilton, mentre le Ferrari hanno ...

