Gli Stati Uniti si avviano a sanzionare la Turchia per il sistema russo S-400 (Di sabato 12 dicembre 2020) Ormai dovrebbero mancare poche ore all'annuncio ufficiale: gli Stati Uniti eleveranno sanzioni alla Turchia per l'acquisto del sistema da difesa aerea di fabbricazione russa S-400. Diverse fonti legate al Dipartimento di Stato statunitense hanno riferito a Reuters e al Wall Street Journal che la Casa Bianca, in forza del Caatsa, il provvedimento che colpisce quei InsideOver.

