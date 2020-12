Giovanni Malagò: “Le Olimpiadi saranno l’occasione di rinascita per lo sport” (Di sabato 12 dicembre 2020) Giovanni Malagò ha rilasciato una lunga intervista, a margine di un evento a cu ha preso parte, al quotidiano sportivo torinese “Tuttosport“: il presidente del CONI ha parlato in prima battuta delle Olimpiadi di Tokyo del prossimo anno e poi della riforma dello sport, che ha destato preoccupazioni anche da parte del CIO. Sulle Olimpiadi di Tokyo: “Ci saranno e ci auguriamo che siano lo spartiacque tra quello che c’era prima e quello che ci sarà dopo. E’ possibile anche una combinazione storica con la gestione dei vaccini contro il Covid. E’ l’unico evento globale sul pianeta, con 206 Paesi coinvolti, consente di dire che il mondo riparte, magari acciaccato, con le mascherine, con i ricordi di chi non c’è più, ma riparte“. Sulla riforma dello sport che sta creando grattacapi anche col CIO: “E’ un dato ... Leggi su oasport (Di sabato 12 dicembre 2020)ha rilasciato una lunga intervista, a margine di un evento a cu ha preso parte, al quotidiano sportivo torinese “Tuttosport“: il presidente del CONI ha parlato in prima battuta delledi Tokyo del prossimo anno e poi della riforma dello sport, che ha destato preoccupazioni anche da parte del CIO. Sulledi Tokyo: “Cie ci auguriamo che siano lo spartiacque tra quello che c’era prima e quello che ci sarà dopo. E’ possibile anche una combinazione storica con la gestione dei vaccini contro il Covid. E’ l’unico evento globale sul pianeta, con 206 Paesi coinvolti, consente di dire che il mondo riparte, magari acciaccato, con le mascherine, con i ricordi di chi non c’è più, ma riparte“. Sulla riforma dello sport che sta creando grattacapi anche col CIO: “E’ un dato ...

infoitsport : Giovanni Malagò: 'La Virtus Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore' - ParmeshSriv : RT @footballitalia: #CONI President Giovanni Malago said it’s a ‘wonderful idea’ to dedicate the Capocannoniere title to Paolo Rossi. http… - InterClubIndia : RT @footballitalia: #CONI President Giovanni Malago said it’s a ‘wonderful idea’ to dedicate the Capocannoniere title to Paolo Rossi. http… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: Malago: 'Dedicate the Capocannoniere to Rossi': CONI President Giovanni Malago said it’s a ‘wonderful idea’ to dedicate t… - Network_Easy : Malago: 'Dedicate the Capocannoniere to Rossi': CONI President Giovanni Malago said it’s a ‘wonderful idea’ to dedi… -