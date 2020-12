Giordana Angi irriconoscibile | com’è cambiata da quando era solo una ragazzina

Leggi su altranotizia

(Di sabato 12 dicembre 2020)in questa foto pubblicata su Instagram: adesso si mostra con capelli corti e tatuaggi in vista, ma guardate qui…adesso e com’era diversi anni fa:è stata una delle cantanti più amate della storia del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi. Non l’ha vinto, perché al primo posto c’era Alberto Urso. Ma ha lasciato un segno indelebile nel programma. Sì, perché il pubblico si è subito innamorato di lei, senza troppe spiegazioni e giri di parole. Spesso battibeccava con Rudi Zerbi, ma una volta finito il programma sono diventati amici, come testimoniano anche diverse foto sul profilo Instagram della cantante. Oggi, la vediamo così: con i tatuaggi in vista e i ...