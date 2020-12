Gigante Courchevel 2020 – Meravigliosa Marta Bassino

(Di sabato 12 dicembre 2020) Una gara, quella deldi oggi 12 dicembre, da brivido fino all’ultimo momento. Una seconda manche con una pista che ha retto poco da subito, e le cadute lo hanno dimostrato.vince sulla Vhlova Nonostante una seconda manche veramente difficile, che è scesa per penultima, appena prima della favorita della stagione Vlhova, è riuscita a portare a casa una grande manche. Un primo posto sudato, rischiato e meritato. La seconda vittoria per lain questa stagione di Coppa del Mondo. 46 centesimi più veloce di Sara Hector, che si è presa il terzo podio della carriera. Petra Vlhova è stata costretta ad accontentarsi della ...

ItaliaTeam_it : FENOMENALEEEEEEE! ?? Nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel successo di Marta #Bassino! ? RT infinitiiiiiii… - Coninews : ANCORA MARTAAAAAA! ??? Dopo il trionfo di Soelden, Marta #Bassino si prende anche il gigante di Courchevel! ??… - MARESITAS : RT @ItaliaTeam_it: FENOMENALEEEEEEE! ?? Nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel successo di Marta #Bassino! ? RT infinitiiiiiiii!… - FCMartaBassino : RT @ItaliaTeam_it: FENOMENALEEEEEEE! ?? Nel gigante di Coppa del Mondo di Courchevel successo di Marta #Bassino! ? RT infinitiiiiiiii!… - FCMartaBassino : DUE SU DUE: MARTA PIU' FORTE DEGLI ELEMENTI, DOMINA IL PRIMO GIGANTE DI #COURCHEVEL, CONSOLIDA LA TESTA DELLA CLASS… -

Marta Bassino con una seconda manche capolavoro vince anche il gigante di Courchevel. Dopo Soelden, per Bassino sono due vittorie su due gare in specialità in questo inizio di stagione. L’azzurra, sec ...I risultati e la classifica finale del gigante femminile di Courchevel del 12 dicembre, Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Vince Bassino.