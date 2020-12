Giacomo Urtis fa delle accuse molto forti ad Andrea Zelletta che ci resta malissimo (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha visto che la dinamica del televoto e della scelta di chi sarebbe dovuto restare, da parte dei concorrenti, ha scatenato una inaspettata reazione di Giacomo Urtis. Alfono Signorini infatti ha chiesto ad Andrea Zelletta e a Selvaggia Roma chi sarebbe dovuto restare secondo loro in casa. Zelletta ha salvato la Roma e Selvaggia a sua volta, invece che fare il nome di uno dei suoi migliori amici, ha votato per l’ex tronista. Ma Urtis, invece che prendersela con Selvaggia, si è scagliato contro Andrea offendendolo e facendo una serie di accuse molto forti. Va detto che all’uscita di Selvaggia Roma, la meno votata dal pubblico, il ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020) Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 5 ha visto che la dinamica del televoto e della scelta di chi sarebbe dovutore, da parte dei concorrenti, ha scatenato una inaspettata reazione di. Alfono Signorini infatti ha chiesto ade a Selvaggia Roma chi sarebbe dovutore secondo loro in casa.ha salvato la Roma e Selvaggia a sua volta, invece che fare il nome di uno dei suoi migliori amici, ha votato per l’ex tronista. Ma, invece che prendersela con Selvaggia, si è scagliato controoffendendolo e facendo una serie di. Va detto che all’uscita di Selvaggia Roma, la meno votata dal pubblico, il ...

alssdelena : RT @vogliadiniente: Urtis lamenta il fatto che Giulia, amica da anni, non abbia fatto un appello per salvarlo. Tommaso Zorzi, amico di Gia… - cmqfrancesco : RT @influenzami: giacomo urtis il primo passo per diventare comodino ufficiale l'hai fatto: nominare Maria Teresa dicendo che non ti lascia… - mazzo_0302 : RT @parliamoditommy: Ma io posso svegliarmi con Giacomo Urtis nel letto di Fra ma mi state prendendo per il culo #gfvip - ineedtommy : RT @parliamoditommy: Ma io posso svegliarmi con Giacomo Urtis nel letto di Fra ma mi state prendendo per il culo #gfvip - parliamoditommy : Ma io posso svegliarmi con Giacomo Urtis nel letto di Fra ma mi state prendendo per il culo #gfvip -

