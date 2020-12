GFVip 5, Cristiano Malgioglio ricorda sua madre: «Da quando è morta rifiuto il Natale» (Di sabato 12 dicembre 2020) Fra pochissimi giorni sarà Natale, i concorrenti del GFVip 5 passeranno questo giorno speciale all’interno della casa più spiata d’Italia, lontani dai loro affetti. Un Natale dunque diverso che ha scatenato in loro una serie di ricordi. Ieri sera, 11 Dicembre 2020, durante la diretta del Grande Fratello Vip Cristiano Malgioglio ha affrontato proprio questo argomento parlando della sua mamma. L’artista non festeggia il Natale da 26 anni, ovvero da quando la sua adorata mamma non c’è più. Cristiano, profondamente commosso, ha ricordato la signora Carla. Tra le lacrime, Malgioglio ha ricevuto anche una sorpresa da una sua amica, la cantante Iva Zanicchi. Un racconto che ha emozionato il pubblico di Canale 5. Leggi anche ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Fra pochissimi giorni sarà, i concorrenti del5 passeranno questo giorno speciale all’interno della casa più spiata d’Italia, lontani dai loro affetti. Undunque diverso che ha scatenato in loro una serie di ricordi. Ieri sera, 11 Dicembre 2020, durante la diretta del Grande Fratello Vipha affrontato proprio questo argomento parlando della sua mamma. L’artista non festeggia ilda 26 anni, ovvero dala sua adorata mamma non c’è più., profondamente commosso, hato la signora Carla. Tra le lacrime,ha ricevuto anche una sorpresa da una sua amica, la cantante Iva Zanicchi. Un racconto che ha emozionato il pubblico di Canale 5. Leggi anche ...

trash_italiano : So che è un gioco e una nomination un po' buttata là, ma a me dispiace per Pierpy nominato da Cristiano, perché ha… - GrandeFratello : Cristiano ha raccolto lo sfogo di Tommaso in seguito all'uscita di Francesco... e trattenere le lacrime è stata dur… - GrandeFratello : Il rapporto di Cristiano con le festività natalizie passa dal ricordo della sua cara mamma... e ricordare non è sem… - pizzaandbeer_ : RT @trash_italiano: So che è un gioco e una nomination un po' buttata là, ma a me dispiace per Pierpy nominato da Cristiano, perché ha semp… - Methamorphose30 : RT @oocgfvip5: Cristiano Malgioglio fa finta di conoscere Sonia Lorenzini: “noooo come stai?” #GFVIP -