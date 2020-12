‘Gf Vip 5’, secondo “scontro” tra Alfonso Signorini e Antonella Clerici con ‘The Voice Senior’: ecco chi ha vinto la gara di ascolti (Di sabato 12 dicembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta ormai alla venticinquesima puntata e ieri sera sono state varie le dinamiche che hanno coinvolto i Vipponi, tra cui l’ingresso nella Casa di tre nuovi concorrenti – ovvero Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini, che nella notte dopo la diretta ha già discusso pesantemente con Tommaso Zorzi– e l’eliminazione definitiva dal gioco di Selvaggia Roma. Gli spettatori che da casa hanno seguito il reality condotto da Alfonso Signorini sono stati 3.184.000 milioni, con uno share pari al 17.3%. Mentre su Rai Uno The Voice Senior condotto da Antonella Clerici ha raccolto davanti allo schermo 4.336.000 milioni spettatori con il 19% di share, vincendo per la seconda volta la gara di ascolti del venerdì sera. E voi ... Leggi su isaechia (Di sabato 12 dicembre 2020) La quinta edizione del Grande Fratello Vip è giunta ormai alla venticinquesima puntata e ieri sera sono state varie le dinamiche che hanno coinvolto i Vipponi, tra cui l’ingresso nella Casa di tre nuovi concorrenti – ovvero Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini, che nella notte dopo la diretta ha già discusso pesantemente con Tommaso Zorzi– e l’eliminazione definitiva dal gioco di Selvaggia Roma. Gli spettatori che da casa hanno seguito il reality condotto dasono stati 3.184.000 milioni, con uno share pari al 17.3%. Mentre su Rai Uno TheSenior condotto daha raccolto davanti allo schermo 4.336.000 milioni spettatori con il 19% di share, vincendo per la seconda volta ladidel venerdì sera. E voi ...

