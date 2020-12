GF Vip 5: Elisabetta Gregoraci svela la lettera di addio che aveva scritto a Pierpaolo Pretelli (Di sabato 12 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci ha rivelato un messaggio top-secret destinatole da Pierpaolo Pretelli poco prima che lei uscisse di scena dal Gf vip 5 per i suoi sedicenti motivi familiari e lo ha fatto nella nuova puntata del reality dei vip. Nella diretta in questione, il conduttore del gioco, Alfonso Signorini, aveva poco prima incalzato la showgirl sulla condotta assunta dall’ex velino in sua assenza negli ultimi giorni, ovvero dopo il suo addio al Gf vip, e la showgirl ha palesato una certa delusione provata per l’allegria di Pretelli mostrata nella Casa, lontano da lei. Alle rivelazioni dell’ormai ex gieffina, è poi seguito un botta e risposta di fuoco tra i due conoscenti vip, che potrebbe preludere ad una loro rottura. Gf vip 5: Pierpaolo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 dicembre 2020)ha rivelato un messaggio top-secret destinatole dapoco prima che lei uscisse di scena dal Gf vip 5 per i suoi sedicenti motivi familiari e lo ha fatto nella nuova puntata del reality dei vip. Nella diretta in questione, il conduttore del gioco, Alfonso Signorini,poco prima incalzato la showgirl sulla condotta assunta dall’ex velino in sua assenza negli ultimi giorni, ovvero dopo il suoal Gf vip, e la showgirl ha palesato una certa delusione provata per l’allegria dimostrata nella Casa, lontano da lei. Alle rivelazioni dell’ormai ex gieffina, è poi seguito un botta e risposta di fuoco tra i due conoscenti vip, che potrebbe preludere ad una loro rottura. Gf vip 5:...

