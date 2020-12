Gf Vip 2020 | le news dell’ultim’ora dalla puntata di ieri sera | eliminati | nomination e ultime notizie

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 12 dicembre 2020) Davvero “calde” leprovenienti “dritto per dritto”di Grande Fratello Vip 5 di, venerdì 11 dicembre. Da Selvaggia Roma, finita nella lista degli, ai concorrenti di Grande Fratello infino alla prossima diretta di lunedì 14,lite tra Gregoraci e Pretelli dopo l’uscita di leiCasa, al nuovo ingresso di Sonia Lorenzini, Filippo Nardi e Samantha De Negret, non sono poche le ultimissimeda conoscere, soprattutto per chi è fan della versione “vip” del Gf, condotta da Alfonso Signorini. Riavvolgiamo dunque il nastro, si fa per dire, insieme ai lettori di “Tutto.tv”. E arrivederci a lunedì prossimo!