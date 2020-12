Germania, Bild: “Angela Merkel pretende un lockdown rigido da mercoledì” (Di domenica 13 dicembre 2020) Angela Merkel ha intenzione introdurre un lockdown rigido in Germania, a partire da mercoledì 16 dicembre. La cancelliera teutonica non sottovaluta l’andamento della curva epidemiologica relativa al Coronavirus e auspica il meglio per la propria nazione. Merkel, secondo quanto riportato recentemente da Bild, ha accennato come la decisione sia già stata sancita, seppur solo ufficiosamente. Il presidente bavarese Markus Soeder ha annunciato di condividere le intenzioni della cancelliera, per evitare un’ulteriore propagazione dei contagi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Angelaha intenzione introdurre unin, a partire da mercoledì 16 dicembre. La cancelliera teutonica non sottovaluta l’andamento della curva epidemiologica relativa al Coronavirus e auspica il meglio per la propria nazione., secondo quanto riportato recentemente da, ha accennato come la decisione sia già stata sancita, seppur solo ufficiosamente. Il presidente bavarese Markus Soeder ha annunciato di condividere le intenzioni della cancelliera, per evitare un’ulteriore propagazione dei contagi. SportFace.

